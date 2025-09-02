[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Donna muore sul Gargano in cerca di cure, Splendido: “Nigri si dimetta”



Gargano senza cure, il dg Nigri si dimetta

«Cosa serve ancora affinché il direttore generale della Asl il dottor Antonio Nigri prenda piena consapevolezza della necessità delle sue dimissioni?»

Se lo chiedono il consigliere regionale della Lega l’avvocato Joseph Splendido vice coordinatore regionale e coordinatore provinciale per la Capitanata del partito di Matteo Salvini e l’avvocato Giuseppe Falcone presidente del Comitato per la difesa della salute del Gargano.

Non solo le recenti assunzioni, con controlli successivi, di soccorritori con cognomi controversi, in Sanitaservice – persone anche perbene per carità-, ma il tutto senza controlli preventivi.

In queste ore una donna ha perso la vita tra le braccia della figlia in cerca di cure da un nosocomio all’altro della Montagna Sacra a causa della totale assenza di visione sanitaria a vantaggio della comunità dei Comuni del Gargano.

«Assenza di ambulanze, assenza di medici specialisti, assenza finanche di un coordinamento chiaro tra una postazione e l’altra del 118- continuano i due legali- Mai il nostro territorio aveva vissuto un periodo di tale approssimazione nell’approccio alla cura. I pazienti sono costretti quotidianamente a odissee private per rintracciare una diagnosi, un percorso terapeutico.

Ammetta Nigri la sua insipienza e si dimetta. Ne va della vita dei cittadini del Gargano e dei tanti viaggiatori nazionali ed internazionali che affollano le nostre destinazioni turistiche»