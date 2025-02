Donazione di 60 testi giuridici alla Biblioteca di Manfredonia dal magistrato Caringella

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

UNA DONAZIONE PREZIOSA PER LA BIBLIOTECA DI MANFREDONIA: 60 TESTI GIURIDICI AGGIORNATISSIMI

La Biblioteca di Manfredonia si arricchisce di una preziosa donazione: grazie alla generosità del magistrato Francesco Caringella, sono giunti 60 volumi di diritto aggiornati, che verranno messi a disposizione degli studenti e degli studiosi della città. Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Caringella è una delle voci più autorevoli nel panorama giuridico italiano. Autore di saggi e manuali di diritto, docente e relatore in convegni, ha dedicato la sua carriera alla formazione e alla divulgazione giuridica, contribuendo alla crescita professionale di generazioni di studiosi e operatori del settore. Molti magistrati manfredoniani si sono formati sui suoi testi e alla sua scuola, e questo gesto assume anche un forte valore simbolico: una conferma del legame con la città e della sua aspirazione verso la legalità.

Questa importante donazione è stata possibile grazie alla sensibilità e all’impegno del magistrato di Manfredonia Mariangela Martina Carbonelli, che ha reso concreto questo gesto di grande valore per la sua città, nella consapevolezza che la cultura giuridica è in continua evoluzione e che i testi di diritto diventano rapidamente obsoleti. Disporre di volumi aggiornati è fondamentale per chi studia e opera nel settore. Ora, i giovani manfredoniani avranno l’opportunità di consultare materiale di ultima generazione nelle civiche biblioteche di corso Manfredi, accedendo a strumenti indispensabili per la loro formazione. I libri verranno catalogati e presto messi a disposizione del pubblico.

“Mi emoziona aver fatto da ponte per contribuire a questo prezioso arricchimento della nostra biblioteca – ha dichiarato l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente – Ringrazio Francesco Caringella per questa generosa donazione e Mariangela Martina Carbonelli per la sua sensibilità e il suo impegno nel valorizzare la cultura nella sua città. La biblioteca civica non è solo un luogo di conservazione del sapere, ma un punto di accesso alla conoscenza per tutti. Investire in strumenti di qualità per la formazione significa investire nel futuro della nostra comunità.”

La prossima estate, Francesco Caringella sarà ospite a Manfredonia per la presentazione del suo ultimo libro. Sarà quella l’occasione in cui l’amministrazione comunale potrà esprimere ufficialmente il proprio ringraziamento per il prezioso contributo offerto alla comunità.