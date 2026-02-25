[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Domenica prossima 1 marzo a Foggia la presentazione del Comitato Costituente locale di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci

Domenica prossima 1 marzo, alle ore 11 nei locali de laltrocinema Cicolella in via Duomo 11, a Foggia, verrà presentato ufficialmente il primo Comitato Costituente locale di Futuro Nazionale, la neonata formazione politica creata dall’europarlamentare e generale Roberto Vannacci.

Saranno presenti l’on. Rossano Sasso, socio fondatore e firmatario di Futuro Nazionale, e Massimo Russo, leader del Team Vannacci “Federico II di Svevia” e referente del Comitato Costituente, che invitano la cittadinanza a partecipare “per conoscere gli obiettivi, i programmi e gettare le basi per un profondo rinnovamento della politica e del centrodestra, anche a livello locale”.

L’ingresso è libero.