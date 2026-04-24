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Domenica a Manfredonia Special Olympics Italia: torneo di calcio a5

Domenica 26 aprile il nostro territorio vivrà una giornata speciale, di quelle che ricordano il valore più autentico dello sport.

Siamo orgogliosi di sostenere il Torneo di Calcio a 5 Unificato – Area Sud, inserito nel programma Special Olympics e realizzato in sinergia con il Team Anffas e il Polo Socio Sanitario “Le Rondinelle”. Un appuntamento che va oltre la competizione: è inclusione, rispetto, crescita reciproca e partecipazione vera.

L’evento si terrà al Palascaloria,con inizio alle ore 08:30. Sarà uno di quei momenti in cui una comunità sceglie di esserci davvero, di condividere emozioni e valori.

Un sentito ringraziamento va a Maria Grazia Prencipe, presidente Anffas Manfredonia e Direttrice Provinciale Special Olympics, per l’impegno e la passione con cui ha reso possibile tutto questo.

In campo vedremo squadre provenienti da tutta l’Area Sud:

– Team Anffas Manfredonia “Forza Campioni”

– ASPD Freedom (Toritto)

– ASD Nike (Basilicata)

– Delfino Manfredonia

Accanto agli atleti, la presenza costante della UISP aps Foggia Manfredonia Comitato Territoriale,punto di riferimento per lo sport inclusivo, il supporto fondamentale di chi garantirà sicurezza e assistenza durante la giornata,PASER MANFREDONIA e Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia, ed infine la conduzione sarà di Stefania Fortunato.

Sarà molto più di un torneo: sarà una festa di comunità, un’occasione per dimostrare che lo sport è davvero per tutti.

“esserci fa la differenza.”

Lo ha scritto su Facebook il consigliere Nicola Mangano.