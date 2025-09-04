[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Domenica 7 settembre i cieli d’Italia saranno impreziositi da una eclissi lunare

Domenica 7 settembre, durante l’ultima serata del Mangiamare, il mare di Manfredonia sarà avvolto da una magia speciale.

Mentre i pescatori hanno sempre guardato la Luna come compagna di notti silenziose e rotte da seguire, quest’anno sarà lei a farsi protagonista: un’eclissi totale che illuminerà il cielo sopra la nostra città.

Un incontro raro, in cui il sapore del mare, le mani di chi lo vive ogni giorno e lo sguardo rivolto al cielo si intrecceranno in un unico racconto.

Perché a Manfredonia il mare non smette mai di sorprendere — neanche quando alza gli occhi verso le stelle.