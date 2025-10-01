[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Domenica 5 ottobre Vieste ospiterà la 41ª edizione del Trofeo di Sant’Antonio

Domenica 5 ottobre 2025 Vieste ospiterà la 41ª edizione del Trofeo di Sant’Antonio, dedicato alla memoria del Prof. Michele Notarangelo. Una giornata di sport e passione che porterà in città il meglio del ciclismo CSI, valida anche per l’assegnazione del titolo regionale su strada e come prova conclusiva dei circuiti Bike Tour Puglia e Challenge CSI Daunia Tour.

La partenza è fissata alle ore 9:30 dal Lungomare Europa, nei pressi del Lido La Bussola. In palio premi speciali che valorizzano le tradizioni locali e i simboli del territorio, tra cui il modellino artigianale di un trabucco pugliese e confezioni di eccellenze gastronomiche.

Un evento che unisce sport, cultura e comunità, consolidando Vieste come punto di riferimento per il ciclismo pugliese e nazionale