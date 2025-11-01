Eventi Manfredonia

Domenica 2 novembre, apertura gratuita del Parco Archeologico di Siponto

Redazione1 Novembre 2025
Domenica 2 Novembre torna l’appuntamento con Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che permette l’ingresso gratuito in tutti i musei e luoghi della cultura statali, ogni prima domenica del mese.

Vi aspettiamo per una giornata da trascorrere insieme tra storia e arte ricordandovi che la Cripta sarà aperta al pubblico.

Il Parco Archeologico di Siponto sarà aperto dalle 10.30 alle 19.30 (ultimo ingresso, 18:45).

Ti aspettiamo!

