Domenica 2 novembre, apertura gratuita del Parco Archeologico di Siponto
Domenica 2 Novembre torna l’appuntamento con Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che permette l’ingresso gratuito in tutti i musei e luoghi della cultura statali, ogni prima domenica del mese.
Vi aspettiamo per una giornata da trascorrere insieme tra storia e arte ricordandovi che la Cripta sarà aperta al pubblico.
Il Parco Archeologico di Siponto sarà aperto dalle 10.30 alle 19.30 (ultimo ingresso, 18:45).
Ti aspettiamo!