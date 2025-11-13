[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

DOMENICA 16 NOVEMBRE ARRIVANO A FOGGIA ELLY SCHLEIN E STEFANO BONACCINI

La segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein e il presidente nazionale Stefano Bonaccini saranno a Foggia, domenica 16 novembre alle ore 16.30, presso il Teatro “Umberto Giordano”, per sostenere i candidati del Partito Democratico di Capitanata.

Un grande appuntamento politico per la Capitanata, che si prepara alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, nel segno della partecipazione, dell’unità e del rinnovato impegno del centrosinistra per il futuro della Puglia.

Accanto ai vertici nazionali del PD saranno presenti i candidati del Partito Democratico di Capitanata: Paolo Campo, Teresa Cicolella, Rossella Falcone, Maria Fiore, Raffaele Piemontese, Enzo Quaranta e Mariella Romano.

La tappa di Foggia rappresenta un momento significativo della campagna elettorale regionale, per riaffermare la visione di una Puglia solidale, sostenibile, innovativa e vicina alle persone, valori al centro del programma del candidato presidente Antonio Decaro.

“La presenza di Elly Schlein e Stefano Bonaccini a Foggia – dichiara il segretario del Partito Democratico di Capitanata, Pierpaolo d’Arienzo – è un segnale forte di attenzione per la nostra provincia e di fiducia verso una squadra che vuole continuare a cambiare la Puglia. In questi anni la Capitanata ha dimostrato che il buon governo è possibile: ora vogliamo farlo ancora meglio, insieme ad Antonio Decaro”.

L’iniziativa è aperta al pubblico fino ad esaurimento posti.