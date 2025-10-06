Domenica 12 ottobre: Manfredonia festeggia i 25 anni della Pro Loco
Domenica 12 ottobre: Manfredonia festeggia i 25 anni della Pro Loco
La Pro Loco Manfredonia celebra il suo 25° anniversario con una giornata speciale, ricca di eventi che uniscono cultura, tradizione, storia e divertimento. Domenica 12 ottobre 2025, il cuore della città si animerà con iniziative pensate per tutte le età, trasformando questo compleanno in una festa condivisa con la comunità.
Il programma della giornata:
Ore 16:00 | Chiesa del Carmine
Caccia al Tesoro Storica | A cura di Tiziano Samele
Un percorso ludico e didattico tra le vie del centro storico, dedicato all’episodio dell’attacco dei Turchi. Un modo originale e coinvolgente per scoprire la storia di Manfredonia attraverso prove, indizi e curiosità.
Ore 19:30 | Piazza Duomo
Saluti delle autorità
Saluti e interventi delle autorità locali e dei rappresentanti della Pro Loco, per celebrare insieme 25 anni di impegno, volontariato e amore per la città.
Ore 20:00 | Piazza Duomo
Percorso Enogastronomico – Sapori d’Autunno
Un itinerario del gusto che unisce tradizione e creatività. Ogni Pro Loco proporrà un prodotto tipico del proprio territorio, in collaborazione con i locali della città:
- Bottega Signorini con Pro Loco Carpino – Macco di favetta e cicoria
- Calice Rosa con Pro Loco Borgo Mezzanone – Crostino con stracciatella e pomodoro secco
- Il Duomo Spizzicherie con Pro Loco Manfredonia – Focaccia con arreganata di zucca
- Moody al Campanile con Pro Loco San Giovanni Rotondo – Flan di pancotto
- Vineria Vero – Un assaggio di vino locale
Informazioni e prenotazioni: presso i locali aderenti all’iniziativa e la Pro Loco di Manfredonia (Via Maddalena, 99).
Ore 20:00 | Piazza Duomo
Musica popolare dal vivo
Esibizione del gruppo folk “Li Zampitt’” e degli alunni dell’I.C. Pascoli – Forgione – Melchionda – De Bonis di San Giovanni Rotondo, a cura di Ciro Murgo
Ore 20:30 | Piazza Duomo
VJ Set con Dj Jova
Un anniversario che non è solo un traguardo, ma un punto di partenza per continuare a promuovere e valorizzare la città di Manfredonia e le sue tradizioni.
Con il patrocinio di UNPLI Gargano, con la collaborazione dei locali aderenti e con il supporto delle Pro Loco del territorio.
Il progetto è realizzato con il co-finanziamento della Regione Puglia – Avviso anno 2025 per l’erogazione di contributi alle Associazioni Turistiche Pro Loco.