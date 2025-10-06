[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Domenica 12 ottobre: Manfredonia festeggia i 25 anni della Pro Loco

La Pro Loco Manfredonia celebra il suo 25° anniversario con una giornata speciale, ricca di eventi che uniscono cultura, tradizione, storia e divertimento. Domenica 12 ottobre 2025, il cuore della città si animerà con iniziative pensate per tutte le età, trasformando questo compleanno in una festa condivisa con la comunità.

Il programma della giornata:

Ore 16:00 | Chiesa del Carmine

Caccia al Tesoro Storica | A cura di Tiziano Samele

Un percorso ludico e didattico tra le vie del centro storico, dedicato all’episodio dell’attacco dei Turchi. Un modo originale e coinvolgente per scoprire la storia di Manfredonia attraverso prove, indizi e curiosità.

Ore 19:30 | Piazza Duomo

Saluti delle autorità

Saluti e interventi delle autorità locali e dei rappresentanti della Pro Loco, per celebrare insieme 25 anni di impegno, volontariato e amore per la città.

Ore 20:00 | Piazza Duomo

Percorso Enogastronomico – Sapori d’Autunno

Un itinerario del gusto che unisce tradizione e creatività. Ogni Pro Loco proporrà un prodotto tipico del proprio territorio, in collaborazione con i locali della città:

Bottega Signorini con Pro Loco Carpino – Macco di favetta e cicoria

Calice Rosa con Pro Loco Borgo Mezzanone – Crostino con stracciatella e pomodoro secco

Il Duomo Spizzicherie con Pro Loco Manfredonia – Focaccia con arreganata di zucca

Moody al Campanile con Pro Loco San Giovanni Rotondo – Flan di pancotto

Vineria Vero – Un assaggio di vino locale

Informazioni e prenotazioni: presso i locali aderenti all’iniziativa e la Pro Loco di Manfredonia (Via Maddalena, 99).

Ore 20:00 | Piazza Duomo

Musica popolare dal vivo

Esibizione del gruppo folk “Li Zampitt’” e degli alunni dell’I.C. Pascoli – Forgione – Melchionda – De Bonis di San Giovanni Rotondo, a cura di Ciro Murgo

Ore 20:30 | Piazza Duomo

VJ Set con Dj Jova

Un anniversario che non è solo un traguardo, ma un punto di partenza per continuare a promuovere e valorizzare la città di Manfredonia e le sue tradizioni.

Con il patrocinio di UNPLI Gargano, con la collaborazione dei locali aderenti e con il supporto delle Pro Loco del territorio.

Il progetto è realizzato con il co-finanziamento della Regione Puglia – Avviso anno 2025 per l’erogazione di contributi alle Associazioni Turistiche Pro Loco.