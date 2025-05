[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Domenica 1 giugno Foggia ricorda il concittadino Luigi Pinto, la più giovane delle vittime della strage di Piazza della Loggia a Brescia

Alle 10,12 del 28 maggio 1974, durante una manifestazione antifascista in piazza della Loggia a Brescia, venne fatta esplodere una bomba nascosta in un contenitore della spazzatura. Tra i manifestanti c’era anche il venticinquenne foggiano, Luigi Pinto che, dopo cinque giorni di agonia, spirò il primo giugno.

Domenica prossima ricorre il 51esimo anniversario della morte del nostro concittadino e per ricordare lui, la più giovane delle 8 vittime di quell’attentato che sconvolse l’intera nazione, la Sindaca di Foggia, alla presenza delle autorità civili e militari, deporrà una corona d’alloro vicino al monumento che lo ricorda.

La cerimonia avrà luogo domenica mattina alle 10 in viale Luigi Pinto, nei pressi del mercato rionale.

Per la Sindaca Episcopo: “la cultura della memoria deve guidare tutti coloro che rivestono ruoli istituzionali. Per questo è doveroso non dimenticare un giovane docente foggiano che, in un periodo oscuro della storia d’Italia, è morto solo perché, insieme a tante altre persone, manifestava in piazza in modo pacifico e democratico. Un esempio di passione civile che mai come in questo momento deve essere portato a conoscenza delle nuove generazioni”.