Sport Manfredonia
Domani Manfredonia-Nola, le probabili formazioni
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Domani Manfredonia-Nola, le probabili formazioni
Ambedue gli allenatori sono squalificati. Manfredonia con il dubbio a sinistra ed in mezzo al campo.
Manfredonia (3-4-2-1): Brahja (05); Biagioni (07), Giglio, Spinelli; Rondinella, Ceparano, Cicerelli, Balba (06); Hernaiz, Jallow; Urain. All: Ferrazzano (Pezzella squalificato).
Nola (3-4-3): Montalti (06); D’Amore (07), Cipolla, Capone; Setola, Berardocco, Marcelli (05), Dell’Orfanello; Nunziante, Estrella, Guarracino. All: Salvatore (Giampà squalificato).