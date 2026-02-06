[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Domani la Festa di San Lorenzo Maiorano: il programma

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo e stimati concittadini,

l’annuale festa di San Lorenzo Maiorano è l’occasione per rinnovare il nostro “noi” ecclesiale e civile come figli della Chiesa sipontina e cittadini dell’amata città di Manfredonia.

Rinnovare il senso del “noi” nel particolare momento storico, che l’umanità sta vivendo, non è cosa semplice né scontata: tutto ci vuol portare ad inchinarci al potere dell’”io”, a sacrificare le nostre energie e talenti all’idolo dell’individuo più forte, a depositare la nostra sicurezza nelle mani del potente di turno. Non è questa la via né della Chiesa, né della Società civile. La via è la riscoperta del “noi”, è la certezza della comune identità di figli amati da Dio e di depositari degli stessi diritti e doveri di cittadini, diritti e doveri garantiti dalla Costituzione. Il documento finale del Cammino Sinodale italiano, che ha come titolo Lievito di Pace e di Speranza, invita le Chiese d’Italia a riscoprire il noi ecclesiale, mentre la festa del nostro Patrono è in grado di aggiungere a questa riscoperta anche quella del noi civile: si tratta di un doppio impegno, capace di renderci più coesi e solidali nel servizio alla costruzione di una Città che mira al bene comune e di una Chiesa che sa generare relazioni d’amore ed annunciare il Vangelo ad ogni cuore.

Quest’anno, oltre ad onorare San Lorenzo Maiorano, faremo memoria e ringrazieremo, a 350 anni di distanza, anche per il servizio episcopale del Cardinal Vincenzo Maria Orsini. Si tratta di una grande figura di vescovo che ha impresso un forte sviluppo di ripresa alla Chiesa ed alla Città di Manfredonia dopo gli avvenimenti tragici del XVII secolo: tanto la Chiesa che la Città godono ancora oggi dell’eredità della sua presenza (1675-1680).

Che la celebrazione di San Lorenzo Maiorano e il ricordo grato dell’episcopato del Cardinal Orsini immettano lievito (cf Mt 13,33) di Pace e di Speranza nella nostra amata Chiesa e Città di Manfredonia.

Buona festa a tutti!

Manfredonia, 7 febbraio 2026