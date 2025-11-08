Sport Manfredonia

Domani c’è Manfredonia-Fasano, le probabili formazioni

Redazione8 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Domani c’è Manfredonia-Fasano, le probabili formazioni

Al Miramare arriva la capolista guidata da Loiodice e Corvino, ballottaggio in attacco tra Stauciuc e Barranco. In panchina l’ex Agnelli. Manfredonia con diversi assenti.

MANFREDONIA (3-5-2): Brahja (05); Biagioni (07), Spinelli, Giglio; Rondinella, Di Maso (06), Ceparano, Giacobbe, De Luca; Babaj, Jallow. Allenatore: Pezzella.

FASANO (4-2-3-1): Lombardo; De Mori (07), Tangorre, Consonni, Lambiase (05); Vecchione, Salzano; Loiodice, Penza (06), Corvino; Stauciuc. Allenatore: Agnelli.

Redazione8 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©