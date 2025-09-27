[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Domani a Manfredonia “Dona che ti torna”

DONA CHE TI TORNA

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025 TORNA LA CAMPAGNA DI DONAZIONE SANGUE 2025 DI CROCE ROSSA ITALIANA.

Come Comitato Territoriale Croce Rossa di Manfredonia ci stiamo preparando alla Giornata di donazione di domenica 28 settembre 2025, dalle 08.00 alle 12.00, presso il Centro Trasfusionale dell’ Ospedale “San Camillo de Lellis” di Manfredonia.

L’iniziativa è in collaborazione con il Lions Club Manfredonia Sipontum.

Ogni giorno migliaia di persone sono a rischio cure per mancanza di sangue; per questo c’è bisogno che ciascuno faccia la sua parte.

Diventare donatore è un gesto di solidarietà per gli altri ed è utile per sé stesso.

– Il sangue è indispensabile nelle strutture ospedaliere ed extra ospedaliere, nella maggior parte degli interventi chirurgici, incidenti e trapianti d’organo, nella cura delle malattie croniche oncologiche ed ematologiche.

– Il plasma serve a produrre medicinali salvavita, i cosiddetti plasmaderivati, come l’albumina o le immunoglobuline.

CHI PUÒ DONARE

Chi ha dai 18 ai 65 anni, è in buone condizioni di salute, non ha abitudini di vita a rischio, pesa almeno 50 kg.

Donare sangue è un atto di generosità ma, soprattutto, è un contributo indispensabile per la nostra comunità.

Ti ricordiamo che si può donare il sangue se:

• si è in buone condizioni di salute;

• il peso corporeo è superiore a 50 kg;

• se si dona per la prima volta bisogna avere un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni;

• la pressione arteriosa massima deve essere compresa tra 110 e 180 mmHg e la minima tra 50 e 100 mmHg;

• il polso arterioso ritmico deve essere compreso tra i 50 e i 100 battiti al minuto;

• non sono presenti patologie croniche, alterazioni agli organi interni (es. fegato, cuore, ecc.), patologie infettive trasmissibili (es. AIDS, epatiti, ecc.);

• è raccomandato, prima di donare il sangue, di consumare per colazione solo acqua, tè, caffè, biscotti secchi.

Sono assolutamente da evitare latte e derivati (yogurt, creme, formaggi) e alimenti grassi (salumi, creme spalmabili).

ATTENZIONE

se vuoi diventare donatore comunicaci la tua adesione mandando un messaggio (anche Whatsapp) ai numeri: +39 3381757095 / +39 3791614469 / +39 3792292223.

Vi aspettiamo numerosi e con tanto desiderio di solidarietà!

