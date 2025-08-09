Documentario: la ‘Chianca amara’ di Vieste

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LA “CHIANCA AMARA” (documentario): Vieste, con le sue viuzze di pietra bianca e il profumo del mare che tutto avvolge, custodisce, tra i suoi meravigliosi vicoli, storie secolari. Una di queste rimane viva nella memoria dei locali, grazie a una roccia. Non una qualsiasi, ma la cosiddetta “chianca amara”. Riavvolgiamo il nastro della storia e immergiamoci in un periodo in cui le coste italiane erano preda di devastanti incursioni corsare. Un patto tradito e un assedio brutale segnarono per sempre l’anima di questa città.

Durata: 2 minuti e 55 secondi.

Riprese e montaggio: A. GRANA.

Fotografie: A. GRANA.

Musica: Romeo “Train of Eternity”; Julian Cassia “Expansive Expansive”; Jan Sanejko “The Brave Ones”.

