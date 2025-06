[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

DivinCastello, location unica nel Castello di Manfredonia

L’idea nasce da un gruppo di ragazzi con la voglia di portare il buon vino alle porte di uno dei castelli più belli e suggestivi dell’adriatico!

Il Fossato del Castello, una location unica per unire storia e tradizione con le migliori cantine di Puglia e non grazie alla Partnership di Mebimport, leader nella distribuzione di vini, drink e bevande.

DivinCastello il prossimo 28 Giugno sarà un evento unico! Non puoi mancare.

Il Ticket ha un costo di 20 euro ed include 3 degustazioni di Vino, 1 degustazione di Bollicine, 1 degustazione di Olio Extra Vergine di Oliva del Gargano ed in omaggio il Portacalice con Calice in Vetro che non dovrai restituire. Potrai acquistare il Ticket sul sito www.divincastello.it o nei punti vendita fisici convenzionati