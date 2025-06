[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

DivinCastello domani a Manfredonia

Fossato del Castello di Manfredonia | Sabato 28 giugno | Dalle ore 19:00

Una notte d’estate nel cuore di Manfredonia, tra le mura illuminate del Castello, per un viaggio sensoriale tra i profumi e i sapori dei migliori vini pugliesi.

DiVin Castello è molto più di una degustazione: è un’esperienza che unisce gusto, cultura e paesaggio in uno dei luoghi più suggestivi della città. Un’occasione per scoprire storie di territori, vitigni e tradizioni, immersi in un’atmosfera unica sotto le stelle.