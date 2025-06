DivinCastello, ancora pochi ticket disponibili poi la vendita sul sito sarà bloccata per sold out

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A ruba gli ultimi ticket di uno degli eventi più attesi dell’estate di Manfredonia – il prossimo 28 giugno, l’AIS – Associazione Italiana Sommelier con il Patrocinio del Comune di Manfredonia organizza nel suggestivo fossato del Castello di Manfredonia “DiVin Castello”, un evento esclusivo dedicato all’eccellenza enogastronomica. Ancora pochi ticket disponibili poi la vendita sul sito sarà bloccata per sold out. L’organizzazione presica che la sera dell’evento non sarà presente un botteghino, quindi non si potranno acquistare i Ticket in loco.

“Storie tra le mura, Calici sotto le stelle”, vi invitiamo a prendere parte a una serata alla scoperta dei migliori vini pugliesi e non.

DiVin Castello offre un percorso di degustazione che celebra i migliori vini selezionati con cura, accompagnati da creazioni gourmet.

Il Ticket ha un costo di 20 euro ed include 3 degustazioni di Vino, 1 degustazione di Bollicine, 1 degustazione di Olio Extra Vergine di Oliva del Gargano ed in omaggio il Portacalice con Calice in Vetro che non dovrai restituire. Potrai acquistare il Ticket sul sito www.divincastello.it o nei punti vendita fisici convenzionati.

Ecco le proposte Food presenti nel Fossato (non incluse non Ticket):

BICCHIERI E TAGLIERI – PANINO PULLED PORK

CALAMARANDO – PANZANELLA DI MARE

CALICE ROSA – PANE E POMODORO PUGLIESE

LA PIAZZETTA – ROSETTA DI TERRA

MAIORANO – ORECCHIETTE, CACIORICOTTA, POMODORINO GIALLO E SCAMPI

BOTTEGA SIGNORINI – PANINO DI MARE

SOTTOSCALA – ANGOLO GIN

Disponibili i Tagliandi fisici nei seguenti punti vendita:

Acconciature Pasquale Artuso

Café des artist – Manfredonia

Piazzetta – Manfredonia

Minami – Manfredonia

Bicchieri e taglieri – Manfredonia

Bar impero – Manfredonia

SottoScala cafe – Manfredonia

Calice rosa – Manfredonia

Cafe des Artist

Naiadi Cestro Estetico

Calamarando – Manfredonia

Coppola Rossa

Maiorano Hotel – Manfredonia

Bottega signorini – Manfredonia

Lido Malammore

eClass di Ivan Leone – Manfredonia

Bagni Bonobo

Info Point Manfredonia

Gasp

New Style di Michele Russo

Hey Man di Luigi Ricucci

Le Casette – Mattinata

Fossato del Castello di Manfredonia

28 Giugno dalle 19.30

Acquista i Ticket https://www.divincastello.it/