Divieto rispettato (quasi) da tutti: la differenza tra Manfredonia e Siponto

Manfredonia, 11 luglio 2025 – Il mare di Manfredonia questa mattina si presenta calmo, ma non solo per le condizioni meteorologiche. A seguito del divieto di balneazione emanato ieri, il litorale vive un’atmosfera sospesa tra responsabilità e leggerezza. Nonostante le disposizioni ufficiali, alcuni bagnanti hanno scelto di ignorare il divieto, tuffandosi comunque in acqua. Un gesto che, seppur isolato, evidenzia un certo scollamento tra le regole e i comportamenti di parte della cittadinanza.

Ben diversa la situazione a Siponto, dove le spiagge risultano completamente deserte. Qui, i residenti e i turisti sembrano aver accolto il provvedimento con maggiore senso civico, rispettando in pieno quanto richiesto dalle autorità. Nessun ombrellone piantato sulla sabbia, nessun bambino che gioca sulla riva: l’immagine restituita è quella di una comunità coesa e consapevole.

Il divieto di balneazione ha quindi generato reazioni differenti a pochi chilometri di distanza. Mentre a Manfredonia si segnalano ancora comportamenti non conformi, Siponto diventa l’esempio virtuoso di rispetto delle norme in nome della salute pubblica.

Le autorità locali invitano i cittadini a mantenere alta l’attenzione e a evitare ogni rischio inutile, ricordando che i controlli continueranno anche nei prossimi giorni.