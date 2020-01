Distrutta dalle fiamme l’auto della Civilis, la rabbia di Marasco

Manfredonia, grave attentato incendiario la notte scorsa del 13 gennaio 2020 dell’auto di servizio di proprietà della CIVILIS Ispettori Ambientali Territoriali del Corpo Volontari Civilis Endas, l’auto parcheggiata nello stallo riservato alla via delle Cisterne,38 della sede associativa, è stata incendiata da un uomo come da (video e foto), intorno alle 22:30 circa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento delle fiamme, mettendo la zona in sicurezza.