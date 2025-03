[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Disordini in Fasano-Brindisi, partita sospesa. Ospiti verso pesanti sanzioni

Clima pesante a Brindisi, già ultimi in classifica in Serie D.

I tifosi biancazzurri, dopo essere andati in svantaggio per 2-0, all’80’ hanno iniziato a lanciare numerosi oggetti in campo.



Fumogeni, petardi, bottigliette. Proprio una bottiglietta d’acqua ha colpito Facundo Onraita, difensore del Fasano.

A quel punto il direttore di gara ha sospeso momentaneamente il gioco e si è diretto negli spogliatoi insieme alle due squadre, attendendo che la situazione si calmasse.

Dopo svariati minuti di attesa le due squadre hanno fatto ritorno il campo, ma il lancio di oggetti è continuato: partita sospesa definitivamente e vittoria per 3-0 al Fasano.

È attesa, inoltre, una pesantissima multa per il Brindisi Football Club, oltre alla certa disputa di almeno 2 partite a porte chiuse.