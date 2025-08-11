[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Disinfestazione straordinaria, precisazioni dell’Ase

In merito alle dichiarazioni diffuse a mezzo stampa dalla ditta appaltatrice GIMAR, l’ASE S.p.A. ritiene doveroso precisare quanto segue.

L’intervento di disinfestazione straordinaria previsto per la serata dell’11 agosto 2025 è stato annullato per decisione unilaterale dell’appaltatore, senza alcun confronto preventivo con l’ASE S.p.A. e senza alcun tentativo di coordinamento operativo.

Unica comunicazione formale è pervenuta a mezzo PEC alle ore 18:30 di oggi, a uffici aziendali già chiusi, circostanza che ha reso impossibile ogni tempestivo intervento correttivo.

Si evidenzia che le prescrizioni di sicurezza per la cittadinanza non subivano alcuna variazione rispetto alle procedure ordinarie, e quindi non vi era alcun motivo tecnico per procedere all’annullamento nei modi e nei tempi scelti.

È singolare assistere a simili prese di posizione.

L’ASE S.p.A. si riserva ogni approfondimento in merito, anche alla luce degli obblighi contrattuali vigenti, e si scusa con la cittadinanza per l’inconveniente, assicurando che l’intervento sarà riprogrammato nel più breve tempo possibile per garantire il pieno svolgimento del servizio.