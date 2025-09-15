Disinfestazione notturna nelle periferie di Manfredonia
Disinfestazione notturna nelle periferie di Manfredonia
L’A.S.E. di Manfredonia e il Comune di Manfredonia – Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche informano la cittadinanza che saranno effettuati gli INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NOTTURNA (West Nile) nelle seguenti zone del territorio comunale:
• Sciale delle Rondinelle
• Lido La Bussola
• Sciale degli Zingari
• Scalo dei Saraceni
• Ippocampo
• Frazione Montagna
• Borgo Mezzanone
• Siponto
Giorno e orario
Nella notte tra lunedì 15 settembre e martedì 16 settembre dalle 00:01 alle 06:00.
L’operazione sarà condotta mediante nebulizzazione di insetticidi a basso impatto ambientale, specificamente mirati a contrastare la proliferazione di zanzare, mosche e altri insetti volanti, particolarmente presenti in questa stagione. Si tratta di un trattamento altamente efficace ma pensato nel rispetto della sicurezza di persone, animali e ambiente.
Per la buona riuscita dell’operazione e per garantire la sicurezza di tutti, si invita la cittadinanza a collaborare seguendo alcune semplici ma fondamentali precauzioni:
• Tenere chiuse finestre e balconi durante le ore dell’intervento;
• Coprire con teli protettivi arnie, voliere, gabbie e contenitori di cibo per animali;
• Ritirare indumenti stesi e alimenti posti all’esterno delle abitazioni.
Per ulteriori informazioni:
Numero verde ASE: 800.724590 (lun–ven 09:00 – 18:00 | sab 09:00–13:00)
Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.