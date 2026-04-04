Disavventura per Helena Prestes: cos’è successo all’ex gieffina

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del suoi fans. La modella influencer è solita aggiornare il suo pubblico nei suoi canali social dov’è molto attiva. In queste ore, la 35enne di San Paolo ha fatto preoccupare i suoi fans per una piccola disavventura a cui è rimasta vittima. Scendendo nei dettagli, la donna ha pubblicato alcune storie nel suo profilo Instagram in cui la si vede in sella ad una bici su di un sentiero delle colline ternane. In una di queste foto, Helena Prestes ha immortalato la sua gamba con una ferita ed alcuni tagli. La donna ha così rivelato di essere rimasta vittima di una caduta mentre trascorreva la giornata in bicicletta insieme a Javier Martinez.

Helena Prestes è caduta in bici

La modella brasiliana è rimasta vittima di una caduta mentre si trovava in bici su di un sentiero delle colline ternane insieme a Javier Martinez. Helena Prestes ha commentato così il suo volo: “Letteralmente io rotolando verso sud”, dimostrando l’ironia che l’ha sempre contraddistinta all’interno della casa del Grande fratello. Per la donna è un grande momento. L’ex gieffina è stata confermata come volto della nuova collezione primavera – estate di Primadonna e tra poco tornerà in televisione con The Fifty, un nuovo reality show che la vedrà tra le assolute protagoniste insieme a Shaila Gatta, Edoardo Tavassi e Eva Grimaldi.