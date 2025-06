[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Diritto alla sicurezza” e “Diritto nella sicurezza”:formazione e dialogo tra società, professionisti ed istituzioni

Il 30 maggio, presso il Salone del Circolo Unione di Manfredonia,si è tenuto il convegno a tema “Diritto alla sicurezza” e “Diritto nella sicurezza”, organizzato dal Rotary Club di Manfredonia, con il patrocinio del Circolo Unione, l’Ordine degli Avvocati di Foggia, l’Unione Avvocati Manfredonia.

L’ evento, utile al conseguimento dei crediti per la formazione continua degli avvocati, si inserisce in una programmazione di seminari dedicati alla legalità e diritto che, da svariati anni il Rotary Club di Manfredonia, attua conformemente alla sua missione di servizio per la società.

Il convegno, per l’attualità del tema determinata dall’approvazione alla Camera dei Deputati del decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48,recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’ usura e di ordinamento penitenziario”, si è tradotto in una produttiva occasione di riflessione sul tema, di scambi di vedute tra relatori di altissimo calibro, tra cui diversi attori della scena giuridica magistrati, avvocati, professori universitari ed una valida opportunità di dialogare con l’Autorità centrale, attraverso i rappresentanti cittadini presso il Governo italiano e l’Amministrazione Comunale.

Con risultanze che hanno sicuramente assolto al fine formativo in programma, ma che soprattutto, grazie alla generosità intellettuale ed alla disponibilità al confronto dei rappresentanti istituzionali e relatori, si è tradotto in un simposio con esiti e rilievi funzionali anche a livello nazionale.

Dopo i saluti di rito della Presidente del Rotary Club di Manfredonia, Avv. Patrizia Piemontese e del Presidente del Circolo Unione, Avv. Ugo Galli, a quelli del Prof. Lorenzo Lomuzio, Rettore dell’Università degli Studi di Foggia, per tramite della Prof.ssa Carmela Robustella e del Sindaco di Manfredonia, Dott. Domenico La Marca, si sono uniti quelli del Presidente del Consiglio degli Avvocati di Foggia, Avv. Gianluca Ursitti, rappresentato dall’ Avv. Nadia di Sabato, Consiglieredell’Ordine, e della Presidente dell’ Unione Avvocati di Manfredonia, Avv. Annarita Armiento.

Da segnalare, di certo, l’ On. Avv. Giandiego Gatta, deputato presso il Parlamento Italiano, che, dopo i saluti istituzionali è entrato subito in medias res, con un appassionato excursus nel “decreto sicurezza”, sottolineandone, competentemente, i punti di forza, che ha contestualizzato precisamente con le problematiche relative al nostro territorio, indicando le ragioni dell’urgenza, l’importanza delle relazioni di accompagnamento dei singoli articoli e, non ultime, le strenue notturne fatiche della Camera dei Deputati nell’ approvare il testo stesso.

Il Prof. Giandomenico Salcuni, ordinario di diritto penale presso l’Università di Foggia, cui si deve l’organizzazione scientifica del convegno, ha aperto, poi, il ciclo degli interventi con la relazione “Diritto alla sicurezza e principi costituzionali: una convivenza forzata?”, sottoponendo, magistralmente, alcuni delle norme inmateria di sicurezza al vaglio della legittimità costituzionale, con esiti interessantissimi anche in prospettiva de iure condendo.

A seguire la dottissima relazione della Prof.ssa Francesca Cangelli, ordinaria di diritto amministrativo presso l’Università di Foggia, che ha parlato, con dovizia di particolari e con l’esperienza preziosa di chi è adusa ad interagire ad altissimi livelli e con risultati eccelsi con la P.A., di “Sussidarietà e sicurezza pubblica”.

Il Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Foggia, dott. Enrico Infante, poi, con il suo precisissimo intervento “La difesa dei tutori dell’ordine e della legge”, ha esaminato, con la lente attenta e pratica del magistrato, focalizzando soprattutto sull’ angolo visuale della costituzionalità e dell’ordine pubblico, alcune delle disposizioni del Decreto.

Di seguito il dott. Angelo Salerno, Giudice presso il Tribunale di Bari ha illustrato analiticamente “Le modifiche in materia di sicurezza urbana”, con maestria e con riflessioni acutissime ed originali in tema che hanno aperto squarci interpretativi e soluzioni interessanti.

Da ultimo, l’Avv. Felice Piemontese, Professore a contratto di Diritto ed aspetti normativi della sicurezza” presso l’Università del Salento, con “Le novità legislative in tema di sicurezza pubblica”, ha tracciato abilmente un quadro riassuntivo generale della materia, soffermandosi su alcuni aspetti innovativi come quelli in tema di custodia attenuata per le detenute con figli minori e gli ICAM.

Il convegno, chiusosi nei tempi stabiliti, ha registrato altresì lapresenza di professionisti di altri campi della società civile.

E per la cooperazione tra associazioni e l’interazione concretamente e didatticamente operosa tra doctrina e iurisprudentia e esponenti dell’Autorità di Governo nazionale e cittadino, questo evento è senza dubbio un buon esempio, da eleggersi a buona pratica, per il progresso, non solo normativo, della nostra patria.

Patrizia Piemontese