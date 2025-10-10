Politica Manfredonia
Diretta streaming Consiglio Comunale di Manfredonia del 10 ottobre 2025 ore 15:00
Link alla diretta streaming: https://www.youtube.com/live/TbMc9jGlDs4
Ordine del giorno
- Approvazione verbale della seduta di consiglio comunale del 25 agosto 2025 – art. 65 regolamento del consiglio comunale;
- Variazione di bilancio 2025-2027 – annualità 2025-2026-2027, ai sensi art. 175 c. 4 d. Lgs 267/2000 (ratifica deliberazione di giunta comunale n. 174 del 13.08.2025);
- Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 – annualità 2025-2026 e 2027;
- Area archeologica di Siponto. Autorizzazione alla sdemanializzazione di terreno di uso civico con acquisizione al patrimonio indisponibile;