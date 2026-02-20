[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dipartimento Salute Mentale. Al via il progetto “A.Q.U.I.L.E”:

nuovi percorsi per l’inclusione delle persone con disturbi dello spettro autistico

in co-progettazione con l’Associazione iFun

Nuovi percorsi psicologici e psicoeducativi per persone con disturbi dello spettro autistico, puntando su Autonomia, Qualità della vita, Inclusione, Lavoro ed Energia. ASL Foggia presenterà il progetto “A.Q.U.I.L.E” il 24 febbraio 2026, alle ore 10, nella sala Rosa del Palazzetto dell’Arte, in via Galliani, a Foggia.

L’INIZIATIVA

Il progetto è promosso dal Dipartimento di Salute Mentale e coinvolge la Neuropsichiatria dell’infanzia, dell’Adolescenza e dell’età della transizione assieme alla Psicologia clinica e nasce dalla co-progettazione con l’associazione iFun.

A.Q.U.I.L.E”, attuato in coerenza con le linee guida della Regione Puglia (DGR 627/2023 e 628/2023), si basa su un modello di presa in carico multidisciplinare e territoriale, ed è rivolto a persone con disturbo dello spetto autistico da zero a 25 anni.

GLI OBIETTIVI

Attraverso l’integrazione tra ambito sanitario, educativo e sociale, il progetto mira a promuovere autonomie personali e sociali, favorire l’inclusione nei diversi contesti di vita e sostenere il percorso di transizione verso l’età adulta, con attenzione particolare alla fase adolescenziale.

In particolare, “A.Q.U.I.L.E” sviluppa:

programmi di potenziamento delle risorse individuali per il miglioramento delle autonomie;

interventi di terapia occupazionale e formazione lavorativa;

percorsi strutturati di inserimento sociale;

sostegno dell’équipe psicosociale ai fini dell’integrazione e dell’inclusione lavorativa.

COME DI ACCEDE

Lo Sportello Autismo, inaugurato il 18 dicembre 2024, ha sede presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, in via Montegrappa, 25, a Foggia (secondo piano).

Si può accedere in modo diretto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, oppure telefonando ai numeri 0881-884771 oppure 0881-884772.

AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE

“Con il progetto “A.Q.U.I.L.E.” ASL Foggia intende rafforzare il modello di presa in carico globale e continuativa per accompagnare gli utenti con disturbo dello spettro autistico e i familiari”, dichiara Savino Dimalta, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale. “L’obiettivo – spiega – è costruire percorsi personalizzati che guardino concretamente al progetto di vita, all’autonomia e alla piena partecipazione sociale dei singoli. In questa prospettiva – prosegue Dimalta – è fondamentale la collaborazione strutturata con gli enti del Terzo Settore, che rappresentano un presidio essenziale sul territorio e un partner strategico nella co-progettazione e nell’attuazione degli interventi”.

“L’acronimo scelto per il progetto riassume la volontà di mettere al centro la persona, per valorizzarne le potenzialità attraverso azioni orientate all’inclusione sociale e nel mondo del lavoro”, afferma Maurizio Alloggio, Presidente dell’Associazione iFun. “La co-progettazione con ASL Foggia è esempio concreto di come la sinergia tra pubblico e Terzo Settore possa generare risposte aderenti ai bisogni degli utenti e dei lori familiari. ASL Foggia – conclude Alloggio – ha erogato integralmente tutti i rimborsi per le terapie sostenute dalle famiglie riducendo i tempi di attesa”.

IL PROGRAMMA

Questo il programma della giornata:

ore 10

Saluti – Interverranno:

Antonio Nigri – Commissario Straordinario ASL Foggia

Savino Dimalta – Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL Foggia

ore 10,15

Panel 1 “Dalla diagnosi al progetto di vita: la rete del servizio pubblico della ASL di Foggia”

Dialogheranno con Cesare Porcelli, Neurologo e Psichiatra consulente medico progetto A.Q.U.I.L.E:

Albacenzina Borelli, Consulente (Servizio Neuropsichiatria Infantile ASL Foggia

Ilaria Pizzolurusso, Dirigente Medico, Servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, CAT, Modulo Riabilitativo Autismo ASL Foggia

Raffaella Romano, Dirigente Psicologa Servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia, dell’adolescenza e età della transizione e Responsabile unico del Progetto Autismo ASLFoggia

ore 10,45

Panel 2 “I servizi privati accreditati e la co-progettazione: dall’intervento clinico al progetto di vita nella provincia di Foggia”

Dialogheranno con Raffaella Romano:

Michele Santamato, Responsabile Centro Valori di San Giovanni Rotondo

Michele Germano, Neuropsichiatra infantile Centro Valori di San Giovanni Rotondo

Francesco Delli Santi, Psicologo e Referente Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus di San Severo

Maurizio Alloggio, Presidente Associazione iFun

ore 11,15

Panel 3 “La risposta delle associazioni sui territori tra criticità e opportunità”

Dialogheranno con Maurizio Alloggio:

Rosanna Olivieri, Associazione Manfredonia Autismo

Elvira De Santis, Associazione Autismo San Severo

Carolina Tancredi, Associazione Muzia Cagnano Varano

Mariateresa Guida, Associazione Cuori Blu San Marco in Lamis

ore 11,45

Dibattito e chiusura con