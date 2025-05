Diletta Leotta e Can Yaman, ritorno di fiamma?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diletta Leotta e Can Yaman si sono ritrovati pericolosamente insieme. L’occasione di un ritorno di fiamma non è quindi mancata. Elodie stava festeggiando il compleanno e il destino ha voluto che al ristorante dello stesso locale, ci fosse niente di che l’ex Can Yaman. Della coppia si è tanto parlato e scritto, ora durante i festeggiamenti per i suoi 35 anni, la bella cantante, impensabilmente, ha incontrato l’uomo delle favole.

Diletta Leotta e Can Yaman festeggiano il compleanno della cantante

Nessuno aveva previsto in realtà l’incontro, quando si dice il fato….Il compleanno della migliore amica, avvenuto il 5 maggio, mentre le ha beccate in un ristorante con alcuni amici. Elodie, 35 candeline, ha avuto un incontro non voluto, nè piacevole con il suo ex, Can Yaman.

La love story tra l’attore turco sia in famiglia che ai fan hanno scosso tutti. Si sognava cha avessero formato una famiglia, ma tutto è giunto poi alla fine.

Una location con i fiocchi, Casa Giardino

Elodie e Diletta Leotta si trovavano a Casa Giardino, ristorante molto conosciuto a Milano dove con alcuni amici, le due donne stavano cenando prima di recarsi nel locale dove avrebbero dato inizio ai veri festeggiamenti.

A pochi tavoli di distanza, però, era presente l’attore turco Can Yaman, ex fidanzato storico di Diletta. A rivelare il retroscena è stato il settimanale Oggi: “Durante la serata si è sfiorato l’incidente diplomatico”. Tra i due ex ormai non c’è nessun tipo di rapporto, ma l’incontro casuale deve avere rovinato la serata.

Oggi, però, Diletta senza Can Yaman sorride alla vita con figlia Aria e il marito tedesco, Loris Karius, mentre il suo ex è ancora single.

Al Botox Matinée, la cantante ha organizzato un super party. Tra gli invitati, ovviamente c’era anche Diletta che ha stupito con un mini dress giallo scintillante e i capelli mossi. Look audace, invece, per la festeggiata che ha optato anche lei per un mini dress, ma in pizzo nero trasparente firmato Poster Girl, con piume e stringatura frontale. Ai piedi, mule trasparenti con tacco Diesel.

Le foto della festa sono state condivise sul profilo social del locale e dagli scatti sembrerebbe che l’incontro con l’ex non abbia turbato per nulla i festeggiamenti di Diletta ed Elodie.