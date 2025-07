[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Differenziata Manfredonia, Antonio Castriotta intervista il direttore tecnico dell’Ase

Si spera quanto prima che venga avviato l’iter autorizzativo per l’utilizzo dell’impianto di selezione della differenziata, quindi, carta e plastica, attualmente, conferiti ad un privato pagato dall’Ase, ergo da noi cittadini.

Vero che quell’impianto è stato collocato in una zona Sic (Sito di importanza comunitaria) ma è pur vero che risulterebbe essere stata concessa, precisamente il 17 ottobre 2012, con determina del Responsabile dell’ufficio ambiente della provincia di Foggia analoga autorizzazione ad una ditta che opera nella medesima zona.

L’uso di quell’impianto, costato ai contribuenti quasi un milione di euro, potrebbe generare utili superiori ai 600 Mila euro annui oltre a creare posti di lavoro.

È così difficile impegnarsi con la Regione Puglia e con gli enti preposti per risolvere il problema autorizzativo e mettere in funzione quell’impianto prima che arrugginisca? Andrebbero in fumo 1 milione di euro, utili e potenziali posti di lavoro.

Si confida nell’impegno a risolvere celermente il problema. Grazie

Antonio Castriotta