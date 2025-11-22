Sport Capitanata

Diego Quitadamo firma l’Asd Accademia Calcio Monte

Redazione22 Novembre 2025
DIEGO QUITADAMO E’ IL COLPO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA ⚽️

Arriva direttamente da Monte Sant’Angelo, questa sera, la BOMBA DI MERCATO, Diego Quitadamo ha firmato con l’Asd Accademia Calcio Monte.

Oltre al colpo Diego per la societa garganica arriva una collaborazione importante con la societa Elledi Srl.Il gruppo bolognese, e’ stato il grande artefice del colpo Diego insieme al direttore sportivo Antonio Rignanese e al team manager Matteo Lauriola.

