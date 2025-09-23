[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Diario di scavo. Archeologi a Siponto” in anteprima al Teatro Lucio Dalla

Giovedì 25 settembre 2025, alle ore 18:00, il Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia ospiterà la prima proiezione pubblica del docufilm “Diario di scavo. Archeologi a Siponto”, realizzato dal regista Lorenzo Scaraggi con la collaborazione diretta dei direttori degli scavi e dell’intera équipe archeologica. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Il film racconta una giornata tipo vissuta sul cantiere di scavo archeologico di Siponto: dalle prime luci del mattino alla cena, passando per ore di lavoro, studio e momenti di vita condivisa. Nel corso del racconto gli archeologi, affiancati dagli studenti, illustrano le diverse attività dello scavo, le tecniche e le tecnologie utilizzate, le specializzazioni coinvolte e i ruoli che compongono la complessa macchina della ricerca.

Protagonisti sono sia il sito di Siponto, con la sua storia che va dalla fondazione della colonia romana all’abbandono in coincidenza con la nascita della nuova città, Manfredonia, sia le persone che dedicano la loro professionalità a riportarne alla luce i segreti.

Il docufilm consente di vivere in poco più di un’ora le fatiche, le difficoltà e i problemi connessi con un progetto ambizioso, ma anche l’entusiasmo, le speranze e le emozioni di un lavoro unico nel suo genere.

La proiezione, promossa dal Comune di Manfredonia insieme al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per le province di Foggia e BAT, Direzione Regionale Musei Statali Puglia, Parco Archeologico di Siponto e le Università di Bari e di Foggia, anticipa l’Open Day degli scavi previsto domenica 5 ottobre.

Alla serata parteciperanno il sindaco di Manfredonia, il regista, gli archeologi e rappresentanti del Ministero della Cultura e del mondo accademico.

Regia Lorenzo Scaraggi – Aiuto regia e montaggio Gianfranco Maiullari – Sceneggiatura Lorenzo Scaraggi, Gianfranco Maiullari – Consulenza scientifica Roberto Goffredo, Maria Turchiano, Giuliano Volpe – Operatori di ripresa Giuseppe Fedele, Paolo Fedele, Lorenzo Scaraggi, Lorenzo Susca, Niki dell’Anno – Disegno e illustrazione Giuseppe Incampo – Produzione Omero su Marte / ArcheoSipontum – Scavi archeologici di Siponto condotti da Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica Università di Bari ‘Aldo Moro’ e Dipartimento Studi Umanistici Università di Foggia in regime di concessione del Ministero della Cultura – SABAP province BAT e Foggia (DDG rep. n. 873 del 4.8.2021 e DDG rep. n. 643 del 15.05.2024) – Documentario realizzato nell’ambito e con il contributo del progetto CHANGES – Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society Fondazione CHANGES, presso Sapienza Università di Roma: presidente prof. Marco Mancini Spoke 1. Historical landscapes,traditions and cultural identities Spoke leader Università di Bari ‘Aldo Moro’, coordinatore scientifico: prof. Giuliano Volpe