[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

”Dialogo Libero”. A Manfredonia cultura in rete con Libero Palumbo e Graziamaria Starace

📍 Sabato 15 novembre – ore 19:00

📌 “A casa di Libero”

La cultura è identità, partecipazione e crescita.

Sabato 15 novembre vi aspetto “A Casa di Libero” per un nuovo appuntamento di ascolto e confronto dedicato alle politiche culturali e alla co-progettazione come strumento di sviluppo per il futuro del nostro territorio.

Insieme a Graziamaria Starace, Assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Vieste e candidata come me, nella lista Decaro Presidente, parleremo di come la cultura possa diventare energia per le comunità, occasione di lavoro e opportunità per i giovani.

Perché una terra che investe nella cultura è una terra che crede nel proprio futuro 🧡