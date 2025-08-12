[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Di Staso: “Quante e quali sono le spiagge e i lidi di Manfredonia che garantiscono servizi per le persone con disabilità?”

Quante e quali sono le spiagge e i lidi di Manfredonia, Siponto e della Riviera sud che garantiscono servizi per le persone con disabilità? Soprattutto per le persone con difficoltà motorie?

Spiaggia per tutti? Solo sulla carta!

Chi è in carrozzina non arriva nemmeno al mare.

Passerelle interrotte. Sedie job assenti. Parcheggi insufficienti.

Una persona costretta a fermarsi sotto il sole, a metri dall’acqua.

Questo non è rispetto.

Non è inclusione.

Non è dignità.

L’accessibilità non si celebra.

Si garantisce.

Ogni barriera è una rinuncia imposta.

Ogni metro di sabbia non accessibile è un diritto negato.

Si chiedono fatti, non targhe.

Passerelle continue fino alla battigia

Sedie job disponibili e funzionanti

Parcheggi dedicati e realmente accessibili

Il mare è di tutti.

E tutti devono poterci arrivare.

Vincenzo Di Staso – Garante per la tutela dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Manfredonia