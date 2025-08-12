Di Staso: “Quante e quali sono le spiagge e i lidi di Manfredonia che garantiscono servizi per le persone con disabilità?”
Quante e quali sono le spiagge e i lidi di Manfredonia, Siponto e della Riviera sud che garantiscono servizi per le persone con disabilità? Soprattutto per le persone con difficoltà motorie?
Spiaggia per tutti? Solo sulla carta!
Chi è in carrozzina non arriva nemmeno al mare.
Passerelle interrotte. Sedie job assenti. Parcheggi insufficienti.
Una persona costretta a fermarsi sotto il sole, a metri dall’acqua.
Questo non è rispetto.
Non è inclusione.
Non è dignità.
L’accessibilità non si celebra.
Si garantisce.
Ogni barriera è una rinuncia imposta.
Ogni metro di sabbia non accessibile è un diritto negato.
Si chiedono fatti, non targhe.
Passerelle continue fino alla battigia
Sedie job disponibili e funzionanti
Parcheggi dedicati e realmente accessibili
Il mare è di tutti.
E tutti devono poterci arrivare.
Vincenzo Di Staso – Garante per la tutela dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Manfredonia