[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Di Staso: “Il sindaco La Marca confuso e felice degli aumenti per la sua amministrazione”

Ringrazio il Sindaco per la sua pronta risposta. Peccato che la pezza è peggiore del buco.

Il suo agitato comunicato evidenzia ancora una volta la sua mancata conoscenza della basi della macchina amministrativa.

Qualcuno spieghi al Sindaco che lui, i componenti della Giunta ed il Presidente del Consiglio percepiscono una indennità mensile fissa, non legata ad alcun vincolo di ora e di presenza: i consiglieri comunali percepiscono una indennità c.d. a gettone per la presenza nel singolo consiglio comunale o della seduta di commissione di cui fa parte.

Quindi, come avrei fatto a richiedere l’aumento di una mia indennità se questa non è fissa: tant’è che l’ultima indennità a me liquidata dal Comune, riferita ai mesi di novembre e dicembre 2024, ascende a totali € 657,00 lordi.

Invito tutti gli altri consiglieri comunali a pubblicare il loro ultimo cedolino per verificare se il sottoscritto è così affamato di soldi come affermato dal Sindaco (già so che nessuno risponderà a tale invito).

Qualcuno spieghi al Sindaco che il Segretario Comunale non è un organo politico, non viene eletto dai cittadini e fa parte della tecnostruttura: la determina da lui richiamata è stata adottata, come per legge, dal Segretario Generale quindi la vecchia amministrazione politica, ad ancor meno il sottoscritto, non c’entra proprio nulla.

Qualcuno spieghi al Sindaco che le commissioni consiliari non hanno assolutamente il potere di far aumentare le competenze dei consiglieri comunali: quindi la sua accusa nei miei confronti diventa ancora più grottesca per usare un termine a lui caro.

Qualcuno inviti il Sindaco a leggere il mio comunicato perché ho espressamente ed unicamente rilevato che gli aumenti, dovuti per legge, non sono obbligatori: quindi, volendo vi si poteva rinunciare oppure rinviarne l’applicazione, ma si è deciso di avere ciò che si spettava: tocca agli altri rinunciare e fare sacrifici.

Così come sono stati altri in momenti di difficoltà a rinunciare alla propria indennità.

Qualcuno faccia comprendere al Sindaco che l’esempio delle indennità dei Consiglieri Comunali è stato da me citato proprio per confermare che, se si vuole, si possono paralizzare gli aumenti previsti per legge.

Qualcuno faccia bene intendere al Sindaco che la stessa normativa che gli ha consentito di percepire € 6.200,00 al mese, prevede che i consiglieri comunali possano percepire una indennità (come detto sopra sempre parametrata ai gettoni di presenza) nella misura massima di un quinto del suo stipendio mensile: quindi poco più di € 1.550,00.

Spieghi, il Sindaco, ai suoi elettori perché negli ultimi giorni si sono susseguiti comunicati sulla avvenuta liquidazione delle indennità (totali) della sua Amministrazione, omettendo qualsiasi riferimento alle singole indennità percepite.

Forse perché ci si vergogna un pochettino?

Infine, prendo atto che almeno una volta il Sindaco difenda a spada tratta un provvedimento del passato, se pur erroneamente attribuito alla precedente amministrazione.

Allorquando qualcuno le renderà tutti i chiarimenti che ho elencato sopra, se avrà un briciolo di onestà intellettuale, si vedrà costretto ad ammettere che le sue accuse nei miei confronti sono il frutto di una reazione isterica alla rivelazione di cose che, invece, dovrebbero essere normalmente di dominio pubblico.

P.S. : se gentilmente il Sindaco, con la medesima solerzia, mi risponde anche in merito a come sono stati spesi i soldi confluiti nel fondo a sostegno della fragilità su cui sono confluite le indennità del suo predecessore Gianni Rotice (pari a 80 mila euro).

Avv. Vincenzo Di Staso – Consigliere Comunale “Strada Facendo”