Di Giacomo (F.S.A. C.N.P.P.-S.PP.), nei penitenziari pugliesi circolano troppi telefonini e stupefacenti

Il sequestro nel carcere di Foggia di numerosi telefoni cellulari e di un ingente quantitativo

di sostanza stupefacente, in maniera specifica hashish, è il risultato del grande lavoro della

polizia penitenzia, come avviene ormai quasi ogni giorno negli altri dieci penitenziati della

Puglia che si confermano non solo tra quelli con il più alto tasso di sovraffollamento

carcerario in Italia, con una percentuale che in media sfiora il 150 per cento, ma anche tra

quelli con una più marcata carenza di organici per almeno ulteriori 500 unità.

È il commento

di Aldo Di Giacomo per il quale: è innegabile che le più avanzate tecnologie sia per droni

che sfuggono a controlli (ammesso che nelle carceri ci siano strumentazioni idonee ad

intercettare voli o sistemi di allarmi anti-intrusioni) che per i mini-telefonini di dimensioni

sempre più piccoli facilitino l’introduzione dei cellulari.

Ma continuiamo a chiederci come si

attrezza l’Amministrazione Penitenziaria per bloccare il mercato dei telefonini se non grazie

al lavoro del personale penitenziario che con grande professionalità riesce a trovarli e

sequestrarli. Quanto alla crescente richiesta di comunicazioni con l’esterno è il caso di

evidenziare – dice Di Giacomo – che i boss non si limitano certo a telefonare alle mogli. Tanti

magistrati anti mafia hanno accertato che i comandi per operazioni sui territori partono

proprio dalle celle delle carceri e persino richieste estorsive.

Dalle tante indagini, condotte

praticamente in ogni angolo d’Italia, è venuto alla luce che boss mafiosi impartivano

disposizioni ai loro sottoposti in libertà, ladri e trafficanti che usavano i dispositivi elettronici,

introdotti illecitamente dietro le sbarre, per dare direttive ai loro complici a piede libero per

proseguire le attività illecite.

Quanto alla droga le morti recenti dei due detenuti a San Vittore

e le precarie condizioni di salute di altri, al di là di tutti i necessari accertamenti, portano ad

una sola conclusione: la droga in carcere circola come si trattasse della più grande piazza di

spaccio fuori perché è forte la richiesta degli oltre 30% dei detenuti tossicodipendenti sul

totale della popolazione carceraria.

Solo nei penitenziari pugliesi siamo ad un giro alcuni

milioni di euro l’anno mentre si sono perse le tracce dei ripetuti annunci del Ministro Nordio

sulle misure alternative per tossicodipendenti e le case accoglienza che se esistono non sono

in grado di assistere che qualche centinaio di persone con problema droga. Solo

l’Amministrazione Penitenziaria, il Parlamento, la politica non se ne accorgono non

affrontando radicalmente la situazione.

Il Segretario Generale

Dott. DI GIACOMO Aldo