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“Di energia rinnovabile c’è sempre più bisogno”



Pasqualicchio (Confindustria) replica alla Lipu: «Eolico e fotovoltaico riducono

i costi in bolletta, meno dipendenza dai rincari del petrolio»



Nuovi investimenti industriali in Capitanata ed in Puglia sulle energie

rinnovabili, Confindustria Foggia condivide i suggerimenti della Lipu ma invita

l’associazione ambientalista ad elevare il livello del dibattito. «Non possiamo

discuterne come davanti ad un bar, l’energia è un tema di primaria importanza

per l’economia ed il progresso mondiale, l’energia pulita è una conquista delle

società moderne e non possiamo pensare di tornare al Medioevo», la replica

della Presidente della sezione Energia Antonella Pasqualicchio.



«L’ambiente va tutelato, siamo tutti d’accordo – aggiunge – ma non si può

parlare di scempio delle pale eoliche. Lo scempio è stato perpetrato per

decenni con lo sfruttamento incondizionato dei combustibili fossili, il nostro

paese ha detto “no” al carbone ed al nucleare, quest’ultimo dopo il referendum

del 1987. Dunque cosa ci resta? Le fonti rinnovabili, se da un lato hanno un

impatto paesaggistico, dall ’altro sono il meglio che ci sia proprio in termini di

tutela dell’ambiente. In tutta Europa l’energia rinnovabile è un elemento

riconosciuto ed imprescindibile, in una grande capitale come Vienna gli

aerogeneratori arrivano fin quasi in centro.

Lo sviluppo rapido e capillare della produzione di energia da fonte rinnovabile

consente di rispondere simultaneamente a 4 sfide cruciali: riduzione dei costi

in bolletta, mitigazione delle emissioni climalteranti da utilizzo di combustile

fossile, rilancio dell’occupazione e dell’innovazione, riduzione della

dipendenza dalle importazioni di energia e dalle fluttuazioni geopolitiche».



In Capitanata lo sviluppo delle rinnovabili avrebbe un’importanza strategica

ancor più significativa, dal momento che stiamo parlando di un asset finora

sviluppato solo dal punto di vista della produzione energetica, non in termini

di filiera. «Insistere sul valore energetico della nostra provincia significa

agevolare nuovi impianti, nel rispetto degli accordi nazionali e rispettando

prescrizioni paesaggistiche dettagliate. In provincia di Foggia ed in Puglia –

sottolinea la Presidente della sezione Energia – parliamo di investimenti in

grado di aumentare il valore aggiunto di pale eoliche e pannelli fotovoltaici,

non solo in termini di produzione prodotta ed investita, ma anche di nuova

occupazione e sviluppo dell’indotto. E le intese, già in essere, sulla

formazione professionale di nuovi tecnici specializzati dovrebbero suggerire

una visione meno arcaica sull’argomento. Ribadisco, non siamo al vecchio ed

anacronistico “no” della sindrome di Nimby, è arrivato il momento che anche

l’ambientalismo ragioni in termini di sistema: potremmo trasformare la

Capitanata in una Green Valley. Il mio sogno – conclude Pasqualicchio – è che

a Foggia vengano prodotte le turbine e la componentistica utilizzate per le

centrali elettriche, vogliamo che nella terra del vento e del sole maturino le

competenze tecniche necessarie. Lavoriamo tutti insieme affinché l’Università

di Foggia si adoperi per istituire un corso di Ingegneria sulle energie

rinnovabili. Dobbiamo insistere sulla formazione di personale qualificato,

chiedere alla politica di portare qui importanti aziende di produzione, con

grandi turbine che svilupperebbero un indotto manifatturiero rilevante».