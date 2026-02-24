[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Destinazione Gargano” alla BTM di Bari: cinque Comuni insieme per raccontare un territorio unico tra mare, borghi e cammini

“Destinazione Gargano” alla BTM di Bari: cinque Comuni insieme per raccontare un territorio unico tra mare, borghi e cammini

Il Gargano si presenta in forma unitaria alla BTM – Business Tourism Management, in programma alla Fiera del Levante di Bari dal 25 al 27 febbraio 2026, con un’Area dedicata e una serie di appuntamenti pubblici pensati per operatori, stampa e pubblico di settore.

Nello spazio “Destinazione Gargano” (stand 85-86-87-88-89-93B) saranno protagonisti i Comuni di Mattinata, Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico e Vieste, con un racconto corale che mette in rete identità diverse e complementari: dalle falesie e baie luminose alle scogliere e spiagge iconiche, dai vicoli e panorami dei borghi ai sentieri e cammini che attraversano il promontorio, fino alle tradizioni e ai sapori di una comunità autentica.

Cuore del programma è la Conferenza stampa “Destinazione Gargano” – che si terrà mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 12.30 – occasione per condividere strategia e visione comune: un posizionamento che punta su qualità dell’accoglienza, esperienze, stagionalità e su una narrazione contemporanea capace di tenere insieme costa e interno, natura e cultura, spiritualità e gusto.

Con i sindaci e gli amministratori dei Comuni di Mattinata, Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis, San Nicandro G.co, Vieste interverranno Raffaele di Mauro (Commissario dell’Ente Parco Nazionale del Gargano) e Graziamaria Starace (Assessora regionale al Turismo).

Nei tre giorni diversi i talk nell’Area Gargano a cura dei Comuni.

Mercoledì 25: ore 11 – Talk Comune San Marco in Lamis, ore 12.30 – Conferenza stampa Destinazione Gargano, ore 13.30 – Aperitivo mattinatese, ore 15 – Talk Comune Mattinata;

Giovedì 26: ore 11 – Talk Comune San Marco in Lamis, ore 12 – Talk Comune Mattinata, ore 13 – Talk Comune Vieste, ore 15.30 – Talk Comune San Nicandro G.co;

Venerdì 27: ore 11 – Talk Comune San Nicandro G.co, ore 12 – Talk Comune San Marco in Lamis.

Alla BTM, “Destinazione Gargano” porta quindi una proposta chiara: un territorio plurale, riconoscibile e competitivo, capace di parlare ai mercati con una sola voce e molte storie: dalla città dei due Siti UNESCO alla costa “da cartolina”, dalle radici di comunità ai percorsi tra fede e natura.

