Destination Marketing Awards2025: a Manfredonia, il turismo che ispira nuove visioni

Nell’ambito della cornice culturale del Festival delle Terre d’Acqua, venerdì 27 giugno, a partire

dalle ore 20:30 presso l’Anfiteatro in Marina del Gargano – Porto Turistico di Manfredonia, si terrà

la serata ufficiale di premiazione dei Destination Marketing Awards 2025.



L’evento, giunto alla sua quinta edizione, rappresenta uno dei momenti più attesi del Festival:

un’occasione per scoprire storie virtuose di impresa, progetti innovativi e buone pratiche

legate allo sviluppo del turismo e della valorizzazione territoriale.



A rendere ancora più speciale la serata, la presenza di un ospite d’eccezione: Luca Dirisio,

cantautore tra i più amati dei primi anni duemila, simbolo di un pop italiano energico e autentico e

autore della hit “calma e sangue freddo”, brano. Con la sua voce inconfondibile e brani entrati

nell’immaginario collettivo, Dirisio porterà sul palco dei DMA una ventata di leggerezza e musica,

in perfetta sintonia con lo spirito inclusivo e vibrante del Festival delle Terre d’Acqua.

I premiati dell’edizione 2025 sono:

Alessandra Quarta – Vicepresidente e brand manager di Claudio Quarta Vignaiolo, per il suo

contributo all’enologia sostenibile e alla promozione internazionale del vino pugliese.



Angelofabio Attolico – Coordinatore della Rete dei Cammini e degli Itinerari Culturali della

Regione Puglia, per il suo lavoro di valorizzazione dei cammini e del turismo lento.



Manuela Vitulli – Travel storyteller e blogger, per il suo ruolo di ambasciatrice della nuova

immagine della Puglia attraverso un racconto autentico e sostenibile del territorio.



Tommaso Depalma – Presidente della Federciclismo Puglia ed ex sindaco di Giovinazzo, per la

promozione della bike economy come leva di sviluppo turistico.

Elisa Barucchieri – Coreografa e direttrice artistica di ResExtensa, per la capacità di unire danza

e territorio, creando nuovi linguaggi per la promozione culturale.



Domenico Pinto – Fondatore di Tenuta Pinto, per aver saputo fare del wedding destination un

potente strumento di marketing territoriale legato all’autenticità della Puglia.

Fabrizio Santorsola – Imprenditore turistico e presidente di FIBA Confesercenti Puglia, per la

promozione di modelli sostenibili e di qualità nel turismo balneare pugliese.



Danilo Beltrante – Ideatore di Vivere di Turismo, formatore e punto di riferimento per la

professionalizzazione del turismo extralberghiero italiano.



I Destination Marketing Awards rappresentano per Manfredonia un’importante occasione non

solo per celebrare eccellenze, ma anche per apprendere nuove visioni sul turismo

contemporaneo, sull’imprenditoria culturale e sulla promozione delle destinazioni.

Questo appuntamento “è un contributo alla nostra città, affinché si possa scrivere una nuova

pagina della storia turistica della nostra città. Condividere esperienze vincenti dovrebbe illuminare

gli operatori ed innescare meccanismi virtuosi che ad oggi faticano ad emergere”, dice il

Presidente Michele De Meo.



Il Festival delle Terre d’Acqua continua così la sua missione: essere laboratorio aperto di idee,

unendo cultura, merito e innovazione per uno sviluppo sempre più consapevole e condiviso.

� Appuntamento: venerdì 27 giugno 2025, ore 20:30, Marina del Gargano – Porto Turistico di

Manfredonia.

La partecipazione è libera.

Ufficio Stampa

Fondazione Re Manfredi