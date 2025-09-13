[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Delio Rossi-Gennaro Casillo, è scontro. Il tecnico: “Non è normale condividere lo Zaccheria”

“Sono rimasto perché la Procura di Bari me lo ha chiesto ma la la verità è che del Foggia, a Foggia, non frega niente a nessuno. E’ normale che il Comune abbia dato lo Zaccheria, da sempre tempio del Foggia, in uso anche all’Heraclea?“ queste le parole di Delio Rossi ieri.

In mattinata è arrivata la risposta di Gennaro Casillo, patron dell’Heraclea.

“Caro Delio Rossi, il problema sarebbe condividere lo stadio Zaccheria con un’altra squadra?

L’Heraclea è allo stadio una volta ogni due settimane. Due volte al mese. Sottolineo due volte al mese. La scorsa partita non abbiamo fatto nemmeno la rifinitura.

Succede, come sai bene, in molte altre città.

Il campo, se ben manutenuto, è perfetto e parliamo di uno dei migliori del sud Italia.

Lo stadio è dei cittadini di Foggia.

Ci vuole attenzione e rispetto per questo bene (come facciamo noi).

Paghiamo regolarmente il nostro canone, abbiamo sistemato le porte e le reti a nostre spese, ma non siamo andati a dirlo a nessuno.

Ti prego di non creare polemiche inutili e strumentali, per distogliere l’attenzione su altri fronti.

Ho la gioia di portare avanti un bellissimo progetto. Amo questo sport. Una passione incredibile che mi è stata trasferita.

Da chi mi è stata trasferita?

Da qualcuno che ha contribuito in maniera importante a creare il tempio del Foggia di cui parli”.