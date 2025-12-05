[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Deliceto, il Christmas Concert che celebra “Tu scendi dalle stelle”

Parata di stelle della musicalirica con il famoso tenore italoamericano Luciano Lamonarca

La storia del canto di Natale più celebre del mondo composto a Deliceto nel Natale del 1744

Il 21 dicembre struttura al coperto in Piazzale Belvedere, il Vescovo Ferretti ospite d’onore

DELICETO – Un concerto-evento di livello internazionale per celebrare “Tu scendi dalle stelle”, il canto di Natale più celebre del mondo, composto da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori nel Natale del 1744 a Deliceto. Ed è proprio a Deliceto che, il 21 dicembre,si terrà il primo “Christmas Concert” alle ore 19. Il Piazzale Belvedere, dove per l’occasione sarà allestita una moderna struttura al coperto, ospiterà una parata di stelle della musica lirica: a cominciare da Luciano Lamonarca, tenore italoamericano apprezzato in tutto il mondo che, dal 2008, vive negli Stati Uniti. Vincitore del Catholic Music Award nel 2025, si è esibito all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Lincoln Center, al Carnegie Hall e al Madison Square Garden.Il tenore, che da giovanissimo iniziò la sua formazione musicale a Ruvo di Puglia, sarà diretto dal Maestro Gianmichele D’Errico e sul palco, assieme a lui, ci saranno la soprano Angela Rosa Fico, il violinista Ciro Formisano e l’Orchestra d’Archi dell’Associazione San Carlo di Napoli. Ospite d’onore della serata sarà Monsignor Giorgio Ferretti, Arcivescovo di Foggia-Bovino.

L’evento è organizzato dal Comune di Deliceto in stretta collaborazione con la Comunità Mariana Oasi della Pace e l’associazione “The People of Hope”, con il patrocinio dell’Arcidiocesi Foggia-Bovino. “Siamo orgogliosi, onorati e felici di organizzare e offrire alla Comunità e al nostro territorio un evento musicale di livello internazionale”, dichiara il sindaco Pasquale Bizzarro. “Tutto questo è stato reso possibile grazie alla squisita disponibilità del grande tenore Luciano Lamonarca, che ama profondamente la storia di Tu scendi dalle stelle e condivide con noi la volontà di far conoscere l’enorme valore culturale, spirituale e storico della pastorale composta a Deliceto”. Così Adriana Natale, delegata comunale a Turismo e Cultura: “I nostri ringraziamenti vanno a la Comunità Mariana Oasi della Pace, all’associazione “The People of Hope”, all’Arcidiocesi Foggia-Bovino e a sua Eccellenza Monsignor Giorgio Ferretti, oltre che a tutti gli artisti e musicisti che saranno protagonisti sul palco del Christmas Concert”.

L’evento in programma il 21 dicembre dà continuità alle diverse iniziative intraprese dal Comune di Deliceto per valorizzare, attraverso la riscoperta di “Tu scendi dalle stelle”, il grande patrimonio materiale e immateriale del borgo.

LA STORIA DI TU SCENDI DALLE STELLE. Natale 1744. Su Delicetoscendono fiocchi di neve che imbiancano i colli e fanno brillare di luce nuova i boschi circostanti. Nella grotta del Beato Felice da Corsano, scavata sotto il Santuario della Consolazione, il cuore di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori è attraversato dal tepore dell’anima in contemplazione e preghiera. Ed è in quel luogo e in quel momento che, secondo l’indagine storica compiuta da Giovanni Bosco Maria Cavalletti, nasce l’ispirazione che dettò al santo-compositore musica e parole di “Tu scendi dalle stelle”. Cavalletti ha ricostruito tracce, storia e pentagramma di quella vicenda nel libro intitolato “A Deliceto come a Betlemme, la grotta che ispirò Tu scendi dalle stelle”. La tesi di Giovanni Bosco Maria Cavalletti è avvalorata, oltre che da una meticolosa e approfondita ricostruzione storica, dal pensiero espresso nelle pagine di presentazione del libro dal vescovo Massimiliano Palinuro, Vicario Apostolico di Istanbul, amministratore dell’Esarcato Apostolico di Costantinopoli. Nell’ambito del PNRR, Deliceto sta attuando una serie di azioni inserite in un unico progetto, teso allo sviluppo del paese attraverso la valorizzazione di cultura, natura e turismo. In questo progetto, hanno un grande rilievo storie, luoghi e tradizioni come quelle espresse dalla genesi di ‘Tu scendi dalle stelle’.