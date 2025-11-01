Delegazione di Manfredonia Corre alla Maratona di New York

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

NEW YORK – Si corre domani mattina, domenica 2 novembre, la 54ª edizione della maratona di New York. Certamente la 42 km e 195 metri più famosa del mondo. Quest’anno un nutrito gruppo di Manfredoniani hanno organizzato una “spedizione” per partecipare alla maratona più famosa del mondo. Una delegazione dell’Associazione Manfredonia Corre prenderà parte domattina alla gara. In bocca al lupo e portare in alto il nome di Manfredonia a New York!