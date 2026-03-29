[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Degrado nel Quartiere Ferrovia di Foggia: la segnalazione arriva anche dal Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh

Il degrado sociale non ha colore né appartenenza, perché davanti alla legge ogni forma di devianza resta un reato. Che si tratti di droga, alcol, baby gang o altre manifestazioni di marginalità, il principio non cambia: il crimine non ha bandiere. Per questo il Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh (CCIFB) richiama con rispetto l’attenzione dell’amministrazione affinché nel Quartiere Ferrovia – simbolo complesso e discusso della città – non si debbano più vedere persone abbandonate per strada, come documentato nella fotografia scattata la scorsa settimana. Il CCIFB ribadisce la propria fiducia nelle istituzioni italiane, nelle leggi vigenti e nella professionalità delle forze dell’ordine, convinto che dignità e sicurezza urbana siano diritti essenziali per tutti.

Ogni episodio negativo che si verifica nel Quartiere Ferrovia ricade puntualmente sulla comunità straniera, spesso indicata come responsabile di dinamiche che non le appartengono. Per questo riteniamo necessario ribadire che l’area deve essere preservata da qualsiasi forma di degrado sociale, senza eccezioni. Non è chiaro se l’ordinanza sull’alcol emanata mesi fa sia ancora pienamente operativa, ma la sua applicazione resta fondamentale per la tutela del territorio. È noto che in molte città europee le zone vicine alle stazioni ferroviarie ospitano comunità multietniche consolidate: un fenomeno naturale della globalizzazione, che non dovrebbe generare né timori né ostilità. Tuttavia, ciò non giustifica lo stato attuale del quartiere, che necessita di un cambiamento deciso. Residenti locali e attività commerciali etniche devono poter convivere in un ambiente decoroso, ordinato e sicuro.

L’idea, talvolta evocata, di spostare altrove le comunità multietniche è irrealistica e priva di qualsiasi fondamento concreto. Proprio per questo l’area deve essere mantenuta sotto un controllo rigoroso, sia dal punto di vista dell’ordine pubblico sia sotto il profilo della pulizia e del decoro urbano. I dati degli ultimi mesi mostrano risultati incoraggianti da parte delle istituzioni, ma è necessario proseguire con determinazione per rendere il Quartiere Ferrovia più stabile, più ordinato, più pulito e più sicuro. La città ha bisogno di un quartiere che rappresenti un punto di forza e non un motivo di tensione, un luogo capace di riflettere la Foggia che i cittadini desiderano e meritano.

Il Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh (CCIFB), insieme alle altre associazioni sociali e di volontariato delle diverse comunità presenti in città, rinnova il proprio impegno a collaborare con l’amministrazione come forza di supporto. L’obiettivo è contribuire, con senso civico e responsabilità condivisa, a un Quartiere Ferrovia finalmente più vivibile, più rispettato e più rappresentativo della Foggia che guarda al futuro. La nostra volontà è chiara: lavorare accanto alle istituzioni per costruire un ambiente urbano che favorisca convivenza, legalità e dignità per tutti.