Politica Puglia
Decaro e “gli scappati di casa” delle sue liste: la frase che fa discutere
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Decaro e “gli scappati di casa” delle sue liste: la frase che fa discutere
Sta facendo discutere la frase pronunciata l’altro ieri da Antonio Decaro, candidato presidente della Regione Puglia, per supportare un candidato di una delle sue liste.
“Se votate degli scappati di casa io poi non saprò come fare” ha detto l’europarlamentare del PD a margine di un evento della lista “Popolari con Decaro”.
Per l’opposizione si tratta di una frase infelice, irrispettosa verso i suoi stessi candidati. “La spregiudicatezza di Decaro è preoccupante per tutta la Puglia” scrivono.
Qualche candidato a supporto dell’europarlamentare, invece, ha preso al balzo la palla ed ha spinto sulla propria candidatura.
Cosa ne pensate?