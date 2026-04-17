De Martino ti ha tradita con la Marcuzzi? La risposta di Belen Rodriguez

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Momento ad alta tensione televisiva per Belen Rodriguez, ospite dell’ultima puntata dello show comico di Pio e Amedeo. La showgirl argentina, da sempre abituata ai riflettori e alle domande scomode, si è trovata al centro di un siparietto tutt’altro che leggero.

Il duo pugliese ha infatti deciso di affrontare uno dei gossip più chiacchierati degli ultimi anni: il presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi.

La domanda diretta in TV

Durante il finto podcast allestito per lo show, i comici hanno inizialmente mantenuto un tono ironico, per poi virare su un tema decisamente più delicato. Dopo aver parlato di vita privata e relazioni, è arrivata la domanda senza filtri:

“È vero che ti ha tradito con lei?”

Un riferimento chiarissimo a una vicenda che da anni infiamma il web e le cronache di gossip.

La reazione di Belen Rodriguez

La risposta di Belen Rodriguez non si è fatta attendere, ma ha lasciato spazio a interpretazioni. Visibilmente imbarazzata, ha scelto di non entrare nei dettagli:

“Sono cose che ho risolto in privato.”

Una frase che non conferma apertamente, ma che neanche smentisce, alimentando ulteriormente la curiosità del pubblico.

Il presunto triangolo: cosa sappiamo

La storia del presunto triangolo tra Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi non è nuova. Le prime indiscrezioni risalgono al 2020, quando iniziarono a circolare voci su un possibile flirt segreto.

All’epoca, i diretti interessati avevano smentito tutto. Tuttavia, negli anni successivi, alcune dichiarazioni della showgirl argentina hanno riacceso i sospetti.

Nel 2023, infatti, Belen ha ammesso di essere stata tradita più volte e, rispondendo a un follower sui social, ha confermato il gossip con un secco “Confermo”.

I retroscena mai chiariti

Secondo alcune ricostruzioni, la scoperta del presunto tradimento sarebbe avvenuta tramite messaggi trovati su un dispositivo condiviso. Un dettaglio che ha contribuito a rendere la vicenda ancora più discussa.

Nonostante tutto, né Stefano De Martino né Alessia Marcuzzi hanno mai confermato ufficialmente una relazione, mantenendo il massimo riserbo.

Un mistero ancora aperto

A distanza di anni, la vicenda resta avvolta nel mistero. Tra dichiarazioni indirette, smentite e silenzi, il presunto triangolo continua ad alimentare curiosità e speculazioni.

E l’ultima apparizione televisiva di Belen Rodriguez dimostra che, quando si parla di questo tema, l’attenzione del pubblico è ancora altissima.