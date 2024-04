De Luca prima di Palmese-Manfredonia: “Non sarà facile”

“Contro il Nardò tre punti fondamentali per noi, per il pubblico, per la classifica. Tre punti importanti” così Umberto De Luca ai microfoni del club sipontino.

E sulla sfida alla Palmese: “Ottima squadra, non sarà facile. Ma noi andiamo lì per dire la nostra”.

E a livello personale: “Ringrazio il direttore Scuotto per l’opportunità ed il mister per la fiducia. Ringrazio anche i miei compagni”.