De Leonardis (FdI): “Regione Puglia e Comune di Foggia garantiscano servizi ai residenti di Borgo Incoronata anziché moltiplicare i ghetti per i migranti”

“Le borgate di Foggia avrebbero bisogno di progetti di riqualificazione e valorizzazione e i residenti di risposte concrete che siano volte a migliorare la loro qualità della vita anziché vivere nel più totale stato di degrado e di abbandono.

Ma, evidentemente, Comune di Foggia e Regione Puglia ritengono che le borgate altro non siano che luoghi per ridistribuire l’emergenza migranti che attanaglia la Capitanata, di fatto ampliandola”.

Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che spiega: “Sin dal 2023, il Comune di Foggia ha aderito al piano di intervento, finanziato con fondi Pnrr, che prevederebbe la ridistribuzione dei circa 4mila migranti, in prevalenza braccianti agricoli, attualmente insediati nel ghetto di Borgo Mezzanone, su altre tre borgate ricadenti nel territorio di Foggia quali Incoronata, Segezia e Cervaro.

Il progetto concernente Borgo Incoronata riguarderebbe la realizzazione di un insediamento per migranti su un’area di circa 8mila metri quadrati, peraltro destinata a verde pubblico. La zona dell’Incoronata, in cui ricade il parco naturale regionale, è ad alto rischio idrogeologico essendo situata a poca distanza dal torrente Cervaro.

Inoltre, la presenza del Santuario della Madonna Incoronata, luogo di culto e meta di pellegrinaggi, pone anche il problema della opportunità di realizzare un insediamento per migranti in cui è facile ipotizzare una difficile coesistenza tra professioni diverse da quella cattolica.

Senza dimenticare quelle che sarebbero impattanti problematiche di natura sociale ed economica per una comunità di circa 900 residenti che da anni attende risposte rispetto ai più elementari servizi che dovrebbero essere loro garantiti.

Motivo per cui – conclude De Leonardis – ho presentato una interrogazione urgente sul tema al presidente Emiliano e all’assessore all’Urbanistica Lacatena, affinché tanto la Regione Puglia quanto il Comune di Foggia non favoriscano tale soluzione ma, piuttosto, si impegnino a reperire e investire risorse per realizzare nelle borgate foggiane quei servizi essenziali come asili, presidi sanitari, uffici civici, centri sociali che i residenti chiedono da anni”.