De Leonardis (FdI): “Il direttore generale dell’Asl, Nigri, spieghi cosa farà per salvaguardare tutto il personale delle Rsa di Troia e San Nicandro”

“Quali sono state le conseguenti determinazioni adottate e cosa farà l’Asl di Foggia in merito all’articolo 26 della Legge Regionale n.39 del 30 novembre 2024 che ha disposto l’istituzione dell’Rsa Troia-San Nicandro Garganico?”. Lo chiede il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che ha presentato una richiesta di audizione urgente in Terza Commissione Sanità per audire sul tema il direttore generale di Asl Foggia, Antonio Nigri. “Il personale sanitario, amministrativo e i liberi professionisti delle due strutture va salvaguardato nella propria interezza, attuando il passaggio nel pubblico e a tempo indeterminato. I lavoratori e le loro famiglie attendono risposte concrete e Asl Foggia ha il dovere di fornirle rapidamente”, conclude De Leonardis.