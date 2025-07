[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

De Leonardis (FdI): “Garantire subito la riattivazione del servizio di trasporto pubblico sulla tratta Mattinata-Vieste”

“Numerosi cittadini residenti nel Comune di Mattinata lamentano l’attuale assenza del servizio autobus sulla tratta Mattinata-Vieste SS89 Garganica e ne richiedono con urgenza la riattivazione.

Tale collegamento risulta essenziale non solo per i residenti privi di mezzi propri – in particolare agricoltori che devono poter raggiungere i propri terreni per attività di manutenzione e coltivazione (azioni che contribuiscono anche alla tutela idrogeologica del territorio) – ma anche per i numerosi visitatori, escursionisti, gruppi scout e turisti che frequentano l’area per attività naturalistiche e visite alla Foresta Umbra”.

Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che prosegue: “Prima della chiusura della suddetta arteria, il collegamento tra Mattinata e Vieste era regolarmente garantito dal servizio di trasporto pubblico Sita Sud. Infatti, con ordinanza ANAS n. 395/2024/BA del 25 aprile 2024, è stata disposta la riapertura al traffico della Strada Statale 89 Garganica, nel tratto compreso tra il km 137+100 e il km 139+740, in località Contrada Torre Gentile, ricadente nel Comune mattinatese, a seguito dell’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza resi necessari in seguito al distacco di materiale roccioso dalla parete sovrastante. Siamo ormai nel pieno della stagione estiva e, attraverso una interrogazione che ho presentato, sarebbe quanto mai opportuno da parte di Emiliano e dell’assessore Cilento dare risposte sulle azioni che si intendono intraprendere per sollecitare la Sita Sud a ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di trasporto pubblico lungo la Strada Statale 89 Garganica, nel tratto Mattinata-Vieste, in entrambe le direzioni”, conclude De Leonardis.