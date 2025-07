Danno ambientale a Manfredonia e Siponto, Bevilacqua (Noi Moderati): “Danni incalcolabili per la comunità”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

DANNO AMBIENTALE A MANFREDONIA E SIPONTO: RICHIESTA D’INTERVENTO IMMEDIATO E TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, DELL’ECONOMIA LOCALE E DELL’ECOSISTEMA MARINO

A seguito del perdurante divieto di balneazione nelle acque di Manfredonia e Siponto, causato dalla rottura di un tronco fognario e dai conseguenti sversamenti di liquami, l’avv. Mariateresa Bevilacqua, delegata al turismo legato all’ambiente per il partito politico Noi Moderati, esprime profonda preoccupazione per il disastro ambientale in atto e i danni incalcolabili per la comunità locale, il settore turistico e, non da ultimo, l’integrità del nostro prezioso ecosistema marino.

La situazione attuale, che ha portato all’inquinamento microbiologico delle nostre coste, rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica, esponendo i bagnanti a rischi di infezioni cutanee e problemi gastrointestinali.

Oltre all’emergenza sanitaria, il divieto di balneazione sta infliggendo “danni enormi” agli operatori balneari e all’intera economia locale, già provata, proprio nel pieno della stagione estiva.

Ma l’impatto di questi sversamenti va ben oltre l’aspetto umano ed economico, minacciando seriamente la flora e la fauna marina.

L’immissione di sostanze inquinanti altera la composizione chimica dell’acqua, compromettendo l’habitat naturale di specie vegetali e animali.

Le praterie di Posidonia oceanica, vitali per la biodiversità e la protezione costiera, sono a rischio, così come pesci, molluschi e crostacei, che subiscono danni diretti o indiretti a causa della contaminazione.

Questo squilibrio ecologico può avere conseguenze a lungo termine sulla salute del nostro mare, riducendo la sua capacità di rigenerazione e impoverendo la vita sottomarina.

È inaccettabile che inefficienze e la mancanza di prevenzione possano portare a un simile sfregio del nostro patrimonio naturale.

È necessario che vengano individuate e perseguite le responsabilità di questo “disastro ambientale continuo”.

È indispensabile che si proceda con urgenza al risarcimento dei danni subiti dagli operatori e che vengano messi in atto interventi strutturali definitivi per risolvere alla radice il problema degli scarichi fognari.

È necessario, inoltre, un monitoraggio costante e trasparente da parte di ARPA Puglia per garantire la tempestiva revoca del divieto di balneazione non appena le condizioni delle acque lo permettano, in piena sicurezza per i cittadini.

È fondamentale che tali monitoraggi includano anche la valutazione dell’impatto sulla biodiversità marina.

La tutela dell’ambiente e della salute dei nostri concittadini, così come il sostegno alle attività economiche locali e la salvaguardia del nostro prezioso ecosistema marino, devono essere priorità assolute.

Noi Moderati si impegna a vigilare affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per ripristinare la balneabilità delle nostre coste e prevenire futuri episodi di inquinamento.

Avv. Mariateresa Bevilacqua Noi Moderati