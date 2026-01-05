Damiano David e Dove Cameron: nozze annunciate per il 2026

Il 2026 si apre con una notizia che ha fatto esplodere di gioia i fan dei Måneskin e delle star internazionali. Damiano David e l'attrice americana Dove Cameron convoleranno a nozze entro l'anno, come...

Il 2026 si apre con una notizia che ha fatto esplodere di gioia i fan dei Måneskin e delle star internazionali. Damiano David e l'attrice americana Dove Cameron convoleranno a nozze entro l'anno, come confermato attraverso un post sui social che non lascia spazio a dubbi.

L'annuncio che ha incendiato i social

La sera del 3 gennaio, il cantante romano ha condiviso alcune immagini emblematiche: in primo piano un anello di fidanzamento con un brillante di notevole caratura, seguito dalla didascalia "Sarà un anno bellissimo". Dove Cameron, dal canto suo, ha mostrato la mano con l'anello, suggellando ufficialmente il loro impegno reciproco. La coppia, che ha reso pubblica la relazione nel 2024, vive ormai stabilmente negli Stati Uniti, dove entrambi stanno costruendo carriere parallele nel mondo della musica e del cinema.

La notizia arriva mentre si celebrano tradizioni locali come il presepe che ogni anno attira visitatori da tutta la regione. Nel frattempo, il mondo dello spettacolo italiano commenta con entusiasmo questa unione transatlantica, che rappresenta un ponte culturale tra Roma e Hollywood. La data esatta delle nozze non è stata ancora comunicata, ma fonti vicine alla coppia parlano di una cerimonia intima prevista entro l'estate.